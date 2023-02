Brasilien: Opferzahl nach Unwettern steigt

São Paulo. Die Zahl der registrierten Toten nach Überschwemmungen und Erdrutschen in Brasilien am Wochenende ist auf mindestens 40 gestiegen. Allein in São Sebastião im Südosten des Landes starben 39 Menschen, wie die Regierung des Bundesstaates São Paulo am Montag (Ortszeit) mitteilte. Ein weiterer Todesfall wurde aus Ubatuba gemeldet. Nach Medienberichten waren auch Kinder unter den Toten. Schwere Regenfälle hatten seit Sonnabend Überschwemmungen und Erdrutsche an der Atlantikküste des Bundesstaates verursacht. (dpa/jW)