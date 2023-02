Burkina Faso: Zahlreiche Tote nach Angriff

Ouagadougou. Im westafrikanischen Burkina Faso haben Bewaffnete nach Militärangaben bei einem ihrer bislang schwersten Angriffe mindestens 51 Soldaten getötet. Das Militär habe danach bei Luftangriffen rund 160 Terroristen »neutralisiert und ihre Ausrüstung zerstört«, teilte der Generalstab am Montag abend mit. In dem Sahelstaat mit rund 21 Millionen Einwohnern sind bewaffnete Gruppen aktiv. Der Angriff ereignete sich bereits am Freitag in der Region Oudalan im nördlichsten Gebiet des Landes. (dpa/jW)