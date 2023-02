Slowakei gedenkt Ermordeter

Bratislava. Die Slowakei hat am Dienstag des vor fünf Jahren ermordeten Enthüllungsjournalisten Jan Kuciak und seiner Partnerin Martina Kusnirova gedacht. Die beiden damals 27jährigen wurden am 21. Februar 2018 in ihrem Haus im Dorf Velka Maca erschossen. Kuciak hatte über kriminelle Verstrickungen von Politik und Unternehmern berichtet. Der Doppelmord und die erst nach seinem Tod veröffentlichte letzte Reportage Kuciaks über mögliche Mafiaverbindungen zur damaligen sozialdemokratischen Regierung lösten Massendemonstrationen aus, die zum Sturz des Regierungschefs sowie zu Entlassungen in Polizei und Justiz führten. (dpa/jW)