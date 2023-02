Stromkrise in Südafrika verschärft sich

Pretoria. In Südafrika müssen Bürger nach Angaben des staatlichen Energieversorgers Eskom »bis auf weiteres« täglich 11,5 Stunden ohne Strom auskommen. Acht Stromerzeugungsblöcke in mehreren Kraftwerken seien seit Sonntag nicht funktionstüchtig, teilte Eskom am Dienstag mit. Dies habe zu einer weiteren Senkung der Erzeugungskapazität geführt. Eskom werden Korruption und Misswirtschaft vorgeworfen. Dazu ist das Energieunternehmen mit umgerechnet 25 Milliarden Euro hoch verschuldet. (dpa/jW)