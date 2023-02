Polen will mehr US-Militärpräsenz im Land

Warschau. Der polnische Präsident Andrzej Duda sieht die Anwesenheit von US-Truppen als wichtiges Element der Sicherheit seines Landes. Das sagte Duda am Dienstag zu Beginn eines Treffens mit US-Präsident Joseph Biden in Warschau. In dem östlichen NATO-Mitgliedsland sind nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Washington bereits etwa 11.000 US-Soldaten, die meisten auf Rotationsbasis. Die Regierung in Warschau hofft auf noch mehr US-amerikanische Militärpräsenz. Bidens Besuch sei ein wichtiges Signal an Investoren aus den USA und aller Welt, dass Polen ein sicheres Land sei, sagte Duda. (dpa/jW)