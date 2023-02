Athen: US-Außenminister versucht zu vermitteln

Athen. US-Außenminister Antony Blinken hat Griechenland und die Türkei bei einem Besuch zur Mäßigung in ihren Beziehungen aufgerufen. »Es liegt in unserem Interesse und, wie ich glaube, auch im Interesse Griechenlands und der Türkei, Wege zu finden, um die seit langem bestehenden Differenzen beizulegen«, sagte er am Dienstag vor Reportern in Athen. Beide Länder seien Partner Washingtons; man kommuniziere und kooperiere mit ihnen in dem Bemühen, Spannungen zu vermeiden. Das sei aber schwierig in der Vorwahlzeit in beiden Ländern, sagte Blinken. In Griechenland wird im April das Parlament neu gewählt, im Mai sollen vorgezogene Wahlen in der Türkei stattfinden. Blinken traf auch mit Premierminister Kyriakos Mitsotakis sowie dem griechischen Außen- und dem Verteidigungsminister zusammen. Dabei ging es um die Vertiefung der militärischen Zusammenarbeit. (dpa/jW)