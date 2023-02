Airbus will Kriegsgerät schneller exportieren

München. Der Rüstungskonzern Airbus will schneller exportieren und durch vermehrte Bestellungen von den BRD-Kriegskrediten profitieren. Man habe bisher keine Aufträge im Zuge der »Zeitenwende« erhalten, hatte Airbus-Rüstungschef Michael Schöllhorn am Sonntag am Rande der Münchner »Sicherheitskonferenz« gegenüber Reuters geklagt. Wichtige Exporte würden »nicht genehmigt«. Der Konzern registriere aus vielen Ländern Interesse am Militärtransportflugzeug A 400 M, so Schöllhorn. Man tue sich aber schwer, rechtzeitig deutsche Exportlizenzen zu erhalten.(Reuters/jW)