Bericht: Sexualisierte Gewalt gegen Arbeiterinnen

London. Arbeiterinnen auf Teeplantagen der britischen Firmen Lipton und James Finlay in Kenia sollen jahrelang von sexualisierter Gewalt durch Vorgesetzte betroffen gewesen sein. Wie der britische Sender BBC am Montag berichtete, hätten mehr als 70 Frauen dem Sender von sexualisierter Gewalt berichtet. Mehrere Frauen erklärten demnach, sie hätten die Übergriffe erdulden müssen, da Vorgesetzte drohten, sie würden ihre Arbeit sonst verlieren. Eine der Frauen sei dabei mit HIV angesteckt worden. Lipton Teas and Infusions, bis Juli 2022 noch Teil des Unilever-Konzerns, erklärte, man habe zuständige Manager suspendiert. (AFP/jW)