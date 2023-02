Autonome Frauenhäuser rufen zu Streik auf

Berlin. Die Mitarbeiterinnen der Autonomen Frauenhäuser rufen für den 7. März zu einem bundesweiten Streik vor dem Reichstagsgebäude in Berlin auf. In Redebeiträgen soll den »Bewohner*innen und ihren Kindern« eine Stimme gegeben werden, wie es in der Presseinformation vom Dienstag hieß. Mitarbeiterinnen wollen auf der Kundgebung von täglichen Unsicherheiten im Arbeitsalltag berichten. Gefordert werden unter anderem ein niedrigschwelliger und unbürokratischer Zugang zu Schutzräumen für alle Frauen und Kinder, bundesweit mehr Frauenhausplätze sowie eine gesicherte und bedarfsgerechte Finanzierung. Elementar sei zudem, dass der Schutz und die Sicherheit von Kindern und Frauen Vorrang in Sorgerechts- und Umgangsverfahren haben muss. (jW)