USA: Wieder Unterlagen bei Biden gefunden

Washington. In der Affäre um den Fund geheimer Regierungsunterlagen hat das FBI die Universität von Delaware nach Geheimdokumenten von US-Präsident Joseph Biden durchsucht. Das meldete der Sender CNN am Mittwoch (Ortszeit) unter Berufung auf den Ermittlungen nahestehende Personen. Demnach hätten die Durchsuchungen im Einvernehmen mit Bidens Anwälten stattgefunden. An zwei unterschiedlichen Orten seien Dokumente gesichert worden, allerdings hätten sich darunter keine mit Geheimvermerk befunden, hieß es. Das FBI sichte gegenwärtig die Akten. (dpa/jW)