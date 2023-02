Nicaragua: Weitere Personen ausgebürgert

Managua. Nach der Abschiebung und Ausbürgerung von 222 inhaftierten Regierungsgegnern in der vergangenen Woche entzog die Justiz in Nicaragua am Mittwoch 94 weiteren Personen die Staatsangehörigkeit. Zu den Betroffenen dieser Maßnahme, die alle bereits im Ausland leben, zählt auch die international bekannte Autorin Gioconda Belli. Alle seien wegen Hochverrats ausgebürgert worden, teilte der Vorsitzende des Berufungsgerichts am Mittwoch (Ortszeit) in der Hauptstadt Managua mit. (dpa/jW)