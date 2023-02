Tunesien: Gewerkschaft kündigt Proteste an

Tunis. In Tunesien ruft die Gewerkschaft UGTT wegen einer Verhaftungswelle gegen Kritiker von Präsident Kaïs Saïed zu Protesten auf. Sie warf am Mittwoch der Regierung vor, das Recht auf freie Meinungsäußerung zu brechen. Ihr Versagen solle vertuscht und die Öffentlichkeit nicht über Probleme wie steigende Kosten für den Lebensunterhalt informiert werden. Die UGTT appellierte an ihre mehr als eine Million Mitglieder, die Rechte der Tunesier wie das Streikrecht zu verteidigen. Im Laufe des Monates seien mehrere Protestkundgebungen geplant, den Auftakt solle eine Demonstration am kommenden Sonnabend in der Stadt Sfax geben. (Reuters/jW)