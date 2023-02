Weizenlieferung aus Russland erreicht Kuba

Havanna. Eine Spende von 25.000 Tonnen Weizen, die von der Russischen Föderation an Kuba gesandt wurde, ist am Mittwoch (Ortszeit) offiziell im Hafen von Havanna in Empfang genommen worden. Ana Teresita González Fraga, erste stellvertretende Ministerin für Außenhandel, bedankte sich für die Geste der Solidarität und bezeichnete die Unterstützung der russischen Nation für das kubanische Volk als historisch und als beständiges Zeichen der Brüderlichkeit zwischen den beiden Ländern, wie die kubanische Zeitung Granma schrieb. Volker Hermsdorf