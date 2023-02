Die unvollendete Revolution

stock&people/imago Ein Insigne des alten Regimes den Flammen übergeben. Entzündung des Throns auf der Place de la Bastille

Am 2. März 1848 betrat ein »Mr. Smith« in Le Havre einen Dampfer, der in Richtung Newhaven ablegte. Wer da unter dem unauffälligen Tarnnamen Frankreich für immer Lebewohl sagte, um in England sein Exil zu finden, war in Wahrheit eine gestürzte Majestät, die denen, die für seine Abdankung gesorgt hatten, nur mit Mühe entkommen konnte. Frankreich war wieder Republik und Louis-Philippe, bis eben noch »König der Franzosen«, der selbst knapp 18 Jahre zuvor in Folge einer Revolution den Thron bestiegen hatte, nichts als ein Bürger auf der Flucht.

Die Julirevolution des Jahres 1830 hatte die Macht der vereinigten Reaktion der nachnapoleonischen Ära zu Fall und endgültig bürgerliche Verkehrsformen auf den Weg gebracht. In Frankreich hatte mithilfe der Pariser Handwerker, Arbeiter und Studenten der gemäßigte Liberalismus gesiegt, dessen Vertreter aus dem großen Besitzbürgertum und dem reformorientierten Adel von ihren Mitstreitern alsbald nichts mehr wissen wollten. Formal eine konstitutionelle Monarchie mit liberalen Institutionen, herrschte unter der Regentschaft des »Bürgerkönigs« Louis-Philippe de facto eine Oligarchie, die den allergrößten Teil der rund 34 Millionen Franzosen von der politischen Teilhabe ausschloss. Das Wahlrecht war an die Zahlung eines bestimmten Steuersatzes gekoppelt, was bedeutete, dass während der Julimonarchie lediglich 166.000, später 241.000 Bürger (die Frauen waren ohnehin ausgeschlossen) zur Wahl der Abgeordnetenkammer zugelassen waren.

Übergangsgesellschaft

Die französische Gesellschaft jener Epoche war eine des Übergangs. Nicht mehr Stände- und noch nicht klar konturierte Klassengesellschaft, definierte sich die herrschende Oligarchie, die Adel und Großbürgertum integrierte – in der Literatur ist bisweilen von einer Gesellschaft der Notablen die Rede –, über den Besitz von Land und noch nicht über den von Produktionsmitteln. Da die Einnahmen des Staates fast ausschließlich auf der Grundsteuer beruhten, schuf der Grundbesitz für die Notablen die Voraussetzung zur politischen Einflussnahme und ermöglichte vor dem Hintergrund eines erst wenig entwickelten Bankensystems, durch Hypotheken an Kredite zu gelangen.

Die Ernennung des Bankiers Casimir Périer zum ersten Regierungschef der Julimonarchie zeigte indessen den Führungsanspruch der bürgerlichen Klasse in einer Zeit rasanter Veränderungen an. Zwischen 1830 und 1848 vergrößerte sich die Zahl der Dampfmaschinen von 600 auf mehr als 4.800, die Kohleförderung wuchs um das Fünffache, die Eisenproduktion stieg erheblich an, etliche Banken wurden gegründet und ganz allgemein erhöhte sich die Lebenserwartung, wuchs die Bevölkerung, beschleunigte sich die Verstädterung. Immer deutlicher wurde, dass der soziale und politische Zustand des Landes mit der ökonomischen Entwicklung nicht mehr Schritt hielt. Auf der Tagesordnung stand eine Revolution nicht gegen den, sondern innerhalb des Kapitalismus, die Brechung der Macht der traditionellen Geldaristokratie. Gleichzeitig aber spitzte sich die »soziale Frage«, die sich aus dem Elend eines aufkommenden Proletariats und dem Ruin etlicher Handwerker ergab, immer weiter zu. Den aus dieser Lage resultierenden Forderungen nach Ausweitung und Demokratisierung des Wahlrechts durch Senkung des Vermögenszensus begegnete der damalige Premierminister François Guizot allerdings mit der zynischen Empfehlung: »Enrichissez-vous« – bereichert euch!

Anders als im ökonomisch weiter fortgeschrittenen England existierte in Frankreich keine Massenbewegung der arbeitenden Klassen. Vorkämpfer der französischen Arbeiterbewegung zwischen 1830 und 1848 waren in erster Linie die städtischen Handwerker und Gesellen sowie Arbeiter in den traditionellen Zentren der Heimarbeit. Richtung und Maß gaben in der Tradition des Jakobinismus und des Babouvismus stehende sozialistische Intellektuelle wie Pierre-Joseph Proudhon als Vertreter kleinbürgerlich-anarchistischer Ideen, der Reformsozialist Louis Blanc und vor allem der unerschütterliche Louis-Auguste Blanqui, dessen Anhänger die Organisationsform der geheimen Bruderschaften an proletarische Bedingungen anpassten und sich das Ziel der Eroberung der politischen Macht – die »Diktatur des Proletariats« – setzten. Der Aufschwung der kleinbürgerlich-sozialistischen und proletarisch-kommunistischen Bestrebungen in den 1840er Jahren, auch abzulesen an der Vielzahl eigenständiger Arbeiterzeitungen, bezeugte zugleich die Zersplitterung einer noch stark in den Ideen von 1793 befangenen Bewegung.

Die Unzufriedenheit des neuen, erstarkenden Bürgertums, die elende Lage der arbeitenden Klassen und die Agitation der sozialistischen Bruderschaften trafen in den Jahren 1846/47 auf eine ausgewachsene Handels- und Agrarkrise. Verheerende Missernten erfassten große Teile Europas und verschärften die Not der Besitzlosen beträchtlich. Eine Umwälzung der Verhältnisse wurde geradezu erwartet und sollte kaum jemanden überraschen. Es fehlte allein der Funke, der die Lunte entfachte.

Aufstand

Da unter Louis-Philippe öffentliche Versammlungen nicht gestattet waren, umgingen die Verfechter einer umfassenden Wahlrechtsreform das Verbot, indem sie sogenannte Banquets républicains, offiziell gesellige Zusammenkünfte unter Freunden, abhielten. Als ein solches, für den 22. Februar 1848 angesetztes Wahlbankett untersagt wird, geht alles Schlag auf Schlag. Während die liberale Opposition zwar gegen das Verbot protestiert, aber ansonsten zur Besonnenheit aufruft, regen sich in der Faubourg des Pariser Ostens Handwerker, kleine Kaufleute, Studenten, Arbeiter und linke Intellektuelle, demonstrieren unter der Losung: »Es lebe die Reform! Nieder mit Guizot« und errichten die ersten Barrikaden. Hastig entlässt der Bürgerkönig am Morgen des 23. Februar seinen ersten Minister, doch die Massenbewegung des Pariser »Peuple« ist damit nicht mehr zu bändigen. Die mehrheitlich aus Kleinbürgern zusammengesetzte Nationalgarde verbrüdert sich mit den Aufständischen, über den Barrikaden weht die rote Fahne. Auf dem Boulevard des Capucines schießen am Abend Soldaten in eine aufgebrachte Menge, hinterlassen Dutzende Tote, die Wut bricht sich Bahn. Zeughäuser werden gestürmt, weitere Barrikaden gebaut. Am Morgen des 24. Februar gehört Paris den Revolutionären. Die Aufständischen stürmen das königliche Palais, ergreifen den Thron und verbrennen ihn auf der Place de la Bastille. Am Mittag dankt Louis-Philippe ab und stiehlt sich davon. Stellvertretend für die Revolution ruft der liberale Schriftsteller und Politiker Alphonse de Lamartine in Anwesenheit Zehntausender die Republik aus.

Schon in den ersten Tagen wurden umfassende Maßnahmen ergriffen, die Presse-, Meinungs- und Versammlungsfreiheit garantiert, die Todesstrafe abgeschafft, die Sklaverei in allen Kolonien aufgehoben, freie und allgemeine Parlamentswahlen angekündigt und das »Recht auf Arbeit« proklamiert – eine offizielle Anerkennung der sozialen Frage und ein Zugeständnis an die Barrikadenkämpfer.

Der neuen provisorischen Regierung gehörten neben Liberalen und Demokraten auch eine Minderheit radikaler Republikaner sowie zunächst der Arbeiter Alexandre Martin und Louis Blanc an. Dessen vor dem Hintergrund hoher Arbeitslosigkeit populäre Idee einer »Organisation der Arbeit« schien mit der Einrichtung von »Ateliers nationaux« Wirklichkeit zu werden. Doch diese Nationalwerkstätten erwiesen sich in Wahrheit als Beschäftigungsmaßnahme »unruhiger« Elemente, unter staatliche Aufsicht gestellt und beinahe militärischer Disziplin unterworfen. Infolge der Bildung einer Kommission für Arbeiterfragen schieden Blanc und Martin aus der Regierung aus, womit die Arbeiterfrage aus dem Zentrum der Macht verbannt war.

Immer deutlicher wurde, dass die Liberalen den proletarischen Einfluss auf den weiteren Gang zu eliminieren suchten. Die provisorische Regierung drängte auf rasche Wahlen für eine konstituierende Nationalversammlung, die nur schlecht organisierte Linke verlangte in einer Massenkundgebung am 17. März deren Verschiebung. Der Interessenblock der Februartage brach auseinander. Die Wahlen vom 23. und 24. April bescherten der Linken eine deutliche Niederlage, die gemäßigt liberalen Republikaner erhielten Oberwasser. Eine erneute Massendemonstration am 15. Mai mit dem Ziel, die Konstituante aufzulösen und eine revolutionäre Regierung einzusetzen, sprengten Nationalgardisten und Regierungstruppen auseinander. Die Regierung ließ die führenden Köpfe verhaften, verbot die revolutionären Klubs und verabschiedete ein Gesetz gegen Versammlungen und Demonstrationen. Paris stand vor der letzten entscheidenden Schlacht.

Am 22. Juni verfügt die Regierung die Auflösung der Nationalwerkstätten, wogegen spontan Demonstrationen unter der Losung »Recht auf Arbeit!« und »Für die demokratische und soziale Republik!« beginnen. Einen Tag später errichten die Handwerker und Arbeiter erneut Barrikaden im Pariser Osten. Der General Louis-Eugène Cavaignac erhält diktatorische Vollmachten und lässt seine Mobilgardisten gegen die Barrikadenkämpfer vorrücken. Mehr als 1.500 Aufständische werden nach der Niederschlagung exekutiert, die Zahl der im Kampf gefallenen bleibt unbekannt.

Die Niederlage der Juniinsurrektion bedeutet das Ende der Revolution und absehbar auch das Ende der Republik. Am Horizont tritt bereits eine neue Figur auf. Sein Name: Louis Bonaparte, der Neffe von Napoleon I.