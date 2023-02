364 Seeleute sitzen weiter in Ukraine fest

Hamburg. Knapp ein Jahr nach Kriegsbeginn stecken in der Ukraine immer noch 62 internationale Hochseeschiffe fest. Darunter sei auch ein deutsches Schiff, sagte die Präsidentin des Verbands Deutscher Reeder, Gaby Bornheim, am Mittwoch in Hamburg. Insgesamt seien 364 Seeleute betroffen. Bornheim appellierte an alle Beteiligten, den Seeleuten die Rückkehr in ihre Heimatländer zu ermöglichen. (dpa/jW)