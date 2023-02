Tote durch Sturm in Neuseeland

Wellington. In Neuseeland sind durch den Tropensturm »Gabrielle« mindestens vier Menschen ums Leben gekommen. Mehr als 10.000 Menschen mussten aus ihren Häusern fliehen, wie das Katastrophenschutzministerium am Mittwoch mitteilte. Unter den Opfern waren ein Kind, das an der Ostküste der neuseeländischen Nordinsel offenbar von den Wassermassen mitgerissen wurde, sowie ein Feuerwehrmann, der bei Rettungsarbeiten in Auckland starb. (AFP/jW)