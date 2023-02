Tausende für geplante Reformen in Kolumbien

Bogotá. In Kolumbien sind am Dienstag (Ortszeit) Tausende Menschen auf die Straße gegangen, um ihre Unterstützung für geplante Gesundheits- und Rentenreformen auszudrücken. In Bogotá, Medellin, Cali und anderen Städten hatten Gewerkschaften dazu aufgerufen, für die Reformpläne des linksgerichteten Präsidenten Gustavo Petro zu demonstrieren. Demnach soll die Rolle des Staats im Gesundheitswesen gestärkt und der private Sektor zurückgedrängt werden. Der Präsident plant zudem die Einführung einer Mindestrente. (AFP/jW)