Selenskij: Lage im Osten »extrem schwierig«

Kiew. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij hat die Situation an der Front als »extrem schwierig« beschrieben. Insbesondere in den Regionen Donezk und Lugansk gebe es »buchstäblich einen Kampf um jeden Meter ukrainischen Landes«, sagte Selenskij in seiner abendlichen Videobotschaft am Dienstag. Ein Team der Nachrichtenagentur AFP hörte am Dienstag nahe der umkämpften Stadt Bachmut heftiges Artilleriefeuer. Bei den Kämpfen um Bachmut haben beide Seiten schwere Verluste erlitten. Seit mehreren Monaten versuchen die russischen Streitkräfte, die in der Bergbauregion gelegene Stadt zu erobern. (AFP/jW)