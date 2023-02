USA produzieren mehr Munition für die Ukraine

Washington. Die US-Regierung hat einen 522 Millionen Dollar schweren Rüstungsauftrag an zwei Konzerne vergeben, die mit dem Geld Artilleriemunition für die ukrainische Armee produzieren sollen. Die erste Munition aus diesem Auftrag solle bereits im kommenden Monat geliefert werden, teilte die US-Armee am Dienstag mit. Die Ankündigung kommt inmitten von Warnungen Kiews, dass die ukrainischen Streitkräfte im Kampf gegen Russland nicht genug Waffen und Munition haben könnten. Der erteilte US-Rüstungsauftrag ging an die beiden Unternehmen Northrop Grumman Systems und Global Military Products. (AFP/jW)