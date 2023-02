Firma aus Israel manipulierte weltweit Wahlen

Tel Aviv. Eine israelische Firma hat nach Angaben von investigativ arbeitenden Reportern gegen Bezahlung weltweit Wahlen manipuliert. Nach internationalen Recherchen, an denen auch Der Spiegel, Die Zeit und das ZDF beteiligt waren, arbeitete das sogenannte »Team Jorge« für Kunden aus Wirtschaft und Politik. Um ihre Ziele zu erreichen, setzen die ehemaligen Militärs und Agenten laut der Recherche der Investigativredaktion »Forbidden Stories« gezielt Fake News und Hackingmethoden ein. »Team Jorge« habe sich bisher in 33 nationale Wahlkämpfe und Abstimmungen eingemischt, unter anderem in Kenia und Nigeria. (dpa/jW)