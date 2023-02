Schottland: Sturgeon kündigt Rücktritt an

Edinburgh. Die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon wird ihr Amt aufgeben. »Ich kündige meine Absicht an, als ›First Minister‹ und Chefin der Schottischen Nationalpartei zurückzutreten«, sagte sie am Mittwoch in Edinburgh. Bis ein Nachfolger gefunden ist, wolle sie in beiden Ämtern bleiben. Im November 2014 war Sturgeon angetreten, nachdem sich die Schotten in einem ersten Referendum knapp gegen die Unabhängigkeit entschieden hatten. Damit ist sie die am längsten amtierende Regierungschefin Schottlands. Mit Blick auf die Gender Recognition Reform Bill, die transgeschlechtlichen Menschen die Änderung des Geschlechtseintrags erleichtert, sagte Sturgeon, ihr Rücktritt sei keine Reaktion auf die ­Kontroverse um das Gesetz. Statt dessen verwies sie auf die Belastungen, die die Coronapandemie bei ihr als Regierungschefin hinterlassen hätten. (AFP/jW)