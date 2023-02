Athen: Millionen für Ausbau von Grenzzaun

Athen. Griechenland will einen bereits existierenden Zaun entlang der Grenze zur Türkei um 35 Kilometer verlängern. Das sagte der griechische Bürgerschutzminister Takis Theodorikakos am Sonntag dem Nachrichtensender Skai. Die Kosten dafür bezifferte er auf rund 100 Millionen Euro, das Geld komme aus dem griechischen Haushalt. Die EU hat Finanzierungsanträge Athens für den Bau des zusätzlichen Zauns bislang nicht genehmigt. Der neue Zaun solle in etwa zehn Monaten fertig sein, sagte Theodorikakos weiter. Athen hat in den vergangenen Jahren einen 37,5 Kilometer langen, etwa fünf Meter hohen Stahlzaun entlang seichter Stellen des Grenzflusses Evros (türkisch: Meric) gebaut. Die griechische Grenzbehörde hat im vergangenen Jahr nach offiziellen Angaben etwa 256.000 Asylsuchende daran gehindert, diesen Grenzfluss zu überqueren. (dpa/jW)