AU: Südafrika begrüßt Ausschluss Israels

Pretoria. Südafrika hat den Ausschluss einer israelischen Diplomatin von einem Gipfel der Afrikanischen Union (AU) am Sonntag begrüßt. Die Diplomatin Scharon Bar-Li war am Sonnabend von Sicherheitsbeamten während eines Treffen afrikanischer Staats- und Regierungschefs in Äthiopiens Hauptstadt Addis Abeba hinausgeführt worden. Sie hatte nach Angaben eines AU-Sprechers keine Zugangsberechtigung zu dem Treffen. Der Vorsitzende der zuständigen AU-Kommission, Moussa Faki Mahamat, hatte Israel 2021 Beobachterstatus gewährt. Dies wird von Mitgliedsländern wie Südafrika und Algerien in Frage gestellt. Nun soll ein Ausschuss den Status klären. Südafrika sei von dem Ausschluss der israelischen Vertreterin »ermutigt«, sagte Regierungssprecherin Mahlongi Bhongu-Motsiri am Sonntag. Israel sei ein »Apartheidstaat«. (dpa/jW)