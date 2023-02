Nordkorea sieht »Fähigkeit zu nuklearer Vergeltung«

Pjöngjang. Die Demokratische Volksrepublik Korea (DVRK) sieht in dem am Sonnabend erfolgten Test einer Interkontinentalrakete Pjöngjangs die »Fähigkeit zu einem tödlichen nuklearen Vergeltungsschlag« bewiesen. Der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA zufolge war eine »Hwasong-15«-Rakete am Sonnabend auf einen Befehl von Staats- und Parteichef Kim Jong Un hin vom Flughafen Pjöngjang aus abgefeuert worden. Japan zufolge landete die Rakete im Meer westlich der Insel Hokkaido und hatte eine Reichweite von rund 14.000 Kilometern. Damit hätte sie theoretisch auch das Festland der USA erreichen können. Die EU- und G7-Staaten verurteilten den Raketentest am Samstag abend scharf und warfen Pjöngjang den Verstoß gegen UN-Sicherheitsratsresolutionen vor. Der Abschuss der Rakete fand nur Tage vor einem geplanten gemeinsamen Manöver Südkoreas und der USA statt. (AFP/jW)