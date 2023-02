Ermittlungen gegen Einsatzkräfte in Peru

Lima. Nach dem Tod von Demonstranten bei den Protesten gegen die Putschregierung in Peru sind Ermittlungen gegen Einsatzkräfte eingeleitet worden. Sie würden vom Büro eines auf Menschenrechte spezialisierten Staatsanwaltes in Ayacucho im Süden des Landes geführt, teilten die Strafverfolgungsbehörden am Montag (Ortszeit) mit. Die Ermittlungen richteten sich gegen Angehörige von Polizei und Armee sowie andere mögliche Verantwortliche. Es gehe um Vorwürfe von »Mord und schwerer Körperverletzung«. (AFP/jW)