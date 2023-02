Lawrow fordert Lösung für Westsahara

Nouakchott. Russlands Außenminister Sergej Lawrow hat am Dienstag bei einem Besuch in der mauretanischen Hauptstadt Nouakchott bekräftigt, dass Moskau die Sahelstaaten im Kampf gegen den Dschihadismus weiter unterstützen werde. Laut der spanischen Nachrichtenagentur Efe sprach er auch über die Westsahara. Lawrow forderte, die Verhandlungen über den dortigen Konflikt »aus der Sackgasse zu führen« und eine Lösung gemäß den Beschlüssen der UNO zu finden. Es war der erste Besuch eines russischen Außenministers in Mauretanien seit Aufnahme diplomatischer Beziehungen 1964. (jW)