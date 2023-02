Moskau weist Vorwurf aus Republik Moldau zurück

Moskau. Das russische Außenministerium hat Vorwürfe zurückgewiesen, Russland plane einen Umsturz in der Republik Moldau. »Derartige Behauptungen sind absolut unbegründet und unbewiesen«, sagte Ministeriumssprecherin Maria Sacharowa. Einer am Dienstag veröffentlichten Mitteilung des Ministeriums zufolge warf sie sowohl der Ukraine als auch der Republik Moldau, die die Anschuldigungen zuvor erhoben hatten, eine Schmutzkampagne vor. Die »prowestliche« Staatschefin von Moldau, Maia Sandu, hatte am Montag vor russischen Umsturzversuchen in ihrem Land gewarnt. (dpa/jW)