Ex-Wirecard-Chef weist Vorwürfe zurück

München. Der als mutmaßlicher Milliardenbetrüger vor Gericht stehende frühere Wirecard-Vorstandschef Markus Braun weist sämtliche Vorwürfe der Anklage zurück. »Ich hatte keinerlei Kenntnisse von Fälschungen oder Veruntreuungen«, sagte Braun am Montag im Münchner Wirecard-Prozess. »Ich habe mich auch mit niemandem zu einer Bande zusammengeschlossen«, betonte der 53jährige am 13. Prozesstag in seiner ersten Stellungnahme zur Anklage seit Beginn des Verfahrens im Dezember. Damit widersprach Braun auch dem Kronzeugen der Staatsanwaltschaft, der seinen einstigen Vorstandsvorsitzenden im bisherigen Prozessverlauf schwer beschuldigt hatte. (dpa/jW)