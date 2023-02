Portugal: Fast 5.000 Kinder Opfer der Kirche

Lissabon. In der katholischen Kirche Portugals sind in den vergangenen sieben Jahrzehnten einer unabhängigen Untersuchung zufolge mindestens 5.000 Kinder Opfer sexualisierter Gewalt geworden. Die Zahl der zweifelsfrei bestätigten Fälle belaufe sich auf 4.815, teilte der Untersuchungsausschuss bei der Veröffentlichung seines Berichts am Montag in Lissabon mit. Es habe aber seit den 1950er Jahren wohl viel mehr Opfer gegeben, denn bei den 4.815 handele sich um »eine absolute Mindestzahl«, sagte Ausschusskoordinator Pedro Strecht. Der Ausschuss hatte seine Arbeit Anfang 2022 aufgenommen, nachdem Portugal von der Enthüllung vieler Fälle erschüttert worden war. (dpa/jW)