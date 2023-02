Westbank: Ein Toter nach Razzia in Nablus

Ramallah. Bei einem israelischen Militäreinsatz in Nablus im besetzten Westjordanland ist am Montag nach Angaben von Sanitätern ein 22jähriger Palästinenser getötet worden. Sieben weitere hätten Verletzungen erlitten. Die israelische Armee teilte am Montag mit, in Nablus seien zwei mutmaßliche Attentäter gefasst worden. Bei dem Einsatz sei es zu einem Schusswechsel mit den Tatverdächtigen gekommen. (dpa/jW)