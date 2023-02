Israel: Luftangriffe auf Gazastreifen

Gaza. Israelische Kampfflugzeuge haben am Montag Luftangriffe im Gazastreifen geflogen. Die Attacken seien eine Reaktion auf eine Rakete, die am Sonnabend auf Israel abgefeuert worden war, hieß es von der israelischen Armee. Getroffen wurde demnach ein »unterirdischer Komplex«, in dem die in Gaza herrschende Hamas Material zur Herstellung von Raketen gelagert habe. Berichte über Tote oder Verletzte gab es zunächst nicht. Unterdessen gab die israelische Regierung am Sonntag bekannt, als »Reaktion« auf in den vergangenen Wochen verübte Anschläge in Ostjerusalem neun Siedlungen im besetzten Westjordanland nachträglich zu legalisieren. (AFP/jW)