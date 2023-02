Pakistan startet gegen Polio Impfkampagne

Islamabad. Pakistan hat am Montag eine neue Impfkampagne gegen die Kinderlähmung gestartet. Zuvor habe es eine Übertragung aus dem benachbarten Afghanistan gegeben. In der nordöstlichen Stadt Lahore sei eine Variante des Poliovirus nachgewiesen worden, die eng verwandt mit einem im November 2022 nachgewiesenen Virustyp aus der afghanischen Provinz Nangahar sei. »Das ist der erste nachgewiesene Fall einer grenzüberschreitenden Ansteckung seit mehr als einem Jahr«, hieß es vom Gesundheitsministerium in einer offiziellen Mitteilung. Die fünftägige Kampagne soll mehr als sechs Millionen Kinder unter fünf Jahren in verschiedenen Provinzen Pakistans erreichen, darunter Kinder in afghanischen Flüchtlingslagern. (dpa/jW)