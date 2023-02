Polizei in Ungarn nimmt Antifaschisten fest

Budapest. Die Polizei in Ungarn hat am Wochenende vier Antifaschisten, unter ihnen zwei Deutsche, festgenommen. Ein Vertreter der ungarischen Polizei erklärte am Montag, ihnen werde vorgeworfen, am 9. und 10. Februar im Rahmen eines Neonaziaufmarsches sieben Menschen verletzt zu haben. Die Festgenommenen bestreiten die ihnen zur Last gelegten Taten. Die ungarische Hauptstadt war am Wochenende Schauplatz der jährlichen SS-Glorifizierung »Tag der Ehre«, zu dem stets zahlreiche Faschisten aus ganz Europa, unter anderem auch aus Deutschland, anreisen.(dpa/jW)