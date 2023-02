»Leopard 2«-Training für Kiews Truppen begonnen

Berlin. Die Bundeswehr bildet seit Montag Soldatinnen und Soldaten aus der Ukraine am Kampfpanzer »Leopard 2 A 6« aus. Die Ausbildung auf dem Truppenübungsplatz Munster in Niedersachsen solle Ende des Quartals abgeschlossen sein, sagte eine Sprecherin des Verteidigungsministeriums in Berlin. In Munster werden ukrainische Einheiten seit Ende Januar bereits am Schützenpanzer »Marder« ausgebildet. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hatte Ende Januar der Ukraine auch »Leopard 2«-Kampfpanzer aus Bundeswehr-Beständen zugesagt.

Erklärtes Ziel der Bundesregierung ist es, Kiew zusammen mit anderen westlichen Verbündeten so schnell wie möglich zwei Bataillone mit »Leopard«-Panzern zur Verfügung zu stellen. Dies sind gut 60 Stück, die Bundesrepublik sagte davon 14 zu. Produzent der Kampfpanzer ist der Rüstungskonzern Krauss-Maffei Wegmann mit Sitz in München. (AFP/jW)