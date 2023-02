Für Friedensallianz

REUTERS/Jonathan Ernst Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula da Silva und US-Präsident Joseph Biden

Lula bleibt beim Nein. Zwar hat der brasilianische Präsident Russlands Krieg gegen die Ukraine bei seinem Antrittsbesuch am Freitag in Washington »bedauert« und ihn als offene Verletzung des internationalen Rechts scharf kritisiert. Die Lieferung von Waffen oder von Munition an die Ukraine aber lehnt er unverändert ab. »Ich will nicht in den Krieg eintreten«, erläuterte Lula bei der Pressekonferenz, neben US-Präsident Joseph Biden stehend: »Ich will Frieden.« Um diesen zu erreichen, sei er weiterhin bestrebt, eine Gruppe nicht »direkt oder indirekt« am Krieg beteiligter Staaten zu bilden, die eine Friedenslösung unterstützten. Die westlichen Mächte, faktisch längst Kriegspartei, fallen als potentielle Friedensstifter aus. Lula hat bei Biden wohl ein wenig vorgefühlt, ob Kiews entscheidender Unterstützer bereit sein könnte, sich irgendwie in Richtung Frieden zu bewegen, und wenn ja, unter welchen Umständen; er äußerte etwas Hoffnung. Ob das begründet war oder eher Zweckoptimismus, wird man sehen.

Es gab Themen, bei denen Lula und Biden während ihres Treffens übereinstimmten. Sie sind im Westen stark betont worden – wohl ein wenig zu stark. Dass beide sich in Sachen Klima- bzw. Regenwaldschutz einig gaben, trifft zu. Ob praktische Folgen daraus entstehen, hängt allerdings vom US-Kongress ab: Der muss den US-Beitrag zum Amazonienfonds, auf den Brasilien hofft, genehmigen, und ob die Republikanermehrheit im Repräsentantenhaus dazu bereit ist, steht in den Sternen. Lula und Biden positionierten sich außerdem recht lautstark gegen antidemokratische Kräfte, gegen Trump und Bolsonaro. Auch da aber wird man warten müssen, wie weit das trägt. Bolsonaro ist nach Florida geflohen, um sich dort dem Zugriff der brasilianischen Justiz zu entziehen. Bei womöglich putschbereiten brasilianischen Militärs gibt es gute Kontakte in die USA. Biden könnte in beiden Fällen durchaus etwas bewegen. Die Frage ist nur, in welche Richtung er das tut.

Womit nun wieder die offenen Differenzen zwischen Brasilien und den USA in den Blick geraten. Lula setzt offen auf eine multipolare Welt, will im März nach China reisen und dort um chinesische Beteiligung an Verhandlungen zwischen Moskau und Kiew werben. Auf eine multipolare Welt orientiert hatte allerdings auch – nun ja, vielleicht nicht Bolsonaro selbst, aber in der Praxis jedenfalls seine Regierung. Trump-Fan Bolsonaro wollte ursprünglich Brasiliens Wirtschaftsbeziehungen zu China wenigstens relativieren und Huawei aus dem Land werfen. Ersteres ließen die brasilianischen Großgrundbesitzer nicht zu, letzteres Vizepräsident Hamilton Mourão: die mächtigen Agrarier aus Sorge um einen einmaligen Absatzmarkt, der einflussreiche General Mourão im alten Streben der brasilianischen Militärs nach strategischer Eigenständigkeit. Und: Auch Bolsonaro verweigerte Munitionslieferungen an die Ukraine. Multipolarität liegt im aufstiegswilligen Brasilien nicht nur im Interesse der Linken.