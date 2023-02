»Sie haben Angst, dass wir die Wahlen gewinnen könnten«

Luis Echeverria/REUTERS Unterstützer von Thelma Cabrera auf einer Kundgebung (Guatemala Stadt, 8.6.2019)

Im Juni finden in Guatemala Präsidentschaftswahlen statt. Nun hat das Oberste Wahlgericht, TSE, die Kandidatur des Duos der linken Partei MLP, Thelma Cabrera und Jordán Rodas, abgelehnt. Waren Sie überrascht von dieser Entscheidung?

Nein, überrascht waren wir nicht. Es hatte sich schon angedeutet durch die politische Verfolgung und die versuchte Klage, die das TSE gegen unsere Genossin Thelma Cabrera vorgebracht hat. Dabei ging es um angeblich vorgezogenen Wahlkampf. Dabei ging es darum, dass Thelma Cabrera in den vergangenen Jahren politisch aktiv war, als Mitglied von Codeca auf Versammlungen sprach, ein Grußwort zur Feier des 30jährigen Bestehens von Codeca im letzten Jahr hielt. All dies hat das TSE als vorgezogenen Wahlkampf ausgelegt (das guatemaltekische Wahlgesetz erlaubt Parteien öffentliche Aktivitäten außerhalb des Parlaments nur in der Wahlkampfphase, jW).

Am 28. Dezember wurden Thelma Cabrera als Präsidentschaftskandidatin und der ehemalige Menschenrechtsobmann Jordán Rodas als ihr Stellvertreter von der Basis der MLP als Kandidaten gewählt. Die jetzt vorgebrachten »rechtlichen Bedenken« gegen Jordán Rodas seitens des TSE sind eine klar politisch motivierte Entscheidung, keine rechtliche. Wir werden alle juristischen Möglichkeiten ausschöpfen, um die Kandidatur durchzusetzen.

Diese Woche hat der Oberste Gerichtshof das TSE aufgefordert, innerhalb von zwei Tagen die Ablehnung des Duos zu begründen. Sehen Sie noch rechtliche Möglichkeiten, gegen die Ablehnung der Kandidatur vorzugehen?

Wir wollen das Problem friedlich und auf legalem Weg lösen. Im Moment rufen wir – anders als behauptet wird – nicht zu Protesten auf, die leicht außer Kontrolle geraten könnten. Genau das wird aber von Teilen der Basis gefordert. Wir achten darauf, wie wir die Situation in den Griff bekommen. Daher erwarten wir, dass der Oberste Gerichtshof eine Entscheidung im Sinne des Rechtes trifft und die Kandidatur zulassen wird. Aber um es klar zu sagen: Das Problem ist nicht das angebliche »Fehlverhalten« unserer Kandidaten – es ist vielmehr die Angst, dass die MLP die Stichwahl erreichen könnte oder wir die Wahlen sogar gewinnen könnten. Dann wäre Schluss mit den Privilegien der politischen Klasse, die die große Mehrheit der Bevölkerung in Armut hält.

Werden Sie sich an den Parlaments- und Bürgermeisterwahlen im Juni beteiligen, auch wenn die Kandidatur zur Präsidentschaftswahl nicht zugelassen wird?

Wir werden hart daran arbeiten, möglichst viele unserer Kandidaten für das Parlament und die Bürgermeisterämter durchzusetzen.

Als Codeca sagen Sie, in Guatemala existiere weder Demokratie noch Rechtsstaatlichkeit. Warum wollen Sie dennoch an den Wahlen teilnehmen?

Wir haben Klarheit darüber, dass Guatemala ein gescheiterter Staat ist, der von den politischen und wirtschaftlichen Eliten kontrolliert wird. Wir wollen uns aber mit Vorschlägen einbringen, auch um der Propaganda etwas entgegenzusetzen, dass wir nur »dagegen« sind, nur Straßen blockieren können, aber keine Ideen haben, wie es besser geht.

Welche Reaktionen gab es auf die drohende Ablehnung der Kandidatur?

Es gab viele positive Rückmeldungen im Land. Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens und ehemalige Kandidaten fordern, dass die Kandidatur zugelassen wird. Es sind viele Artikel in den Medien und nahezu täglich Interviews erschienen, in der Regel mit dem Tenor, die Kandidatur der MLP zu unterstützen. Die Partei der Europäischen Linken, EL, hat am Dienstag eine Resolution in Solidarität mit der MLP auf ihrer Homepage veröffentlicht. Vor einigen Tagen war eine Kommission der Europäischen Union in Guatemala, der wir das Problem dargelegt haben. Im Moment gibt es national wie international viel Bewegung und viel Druck, dass die Kandidatur zugelassen wird.