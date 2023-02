Madrid bietet Hilfe für Gefangene aus Nicaragua

Madrid. Spanien hat beschlossen, mehr als 200 von Nicaragua freigelassenen und in die USA abgeschobenen politischen Gefangenen die spanische Staatsbürgerschaft anzubieten. »Die Regierung bietet diesen 222 freigelassenen Gefangenen die spanische Staatsbürgerschaft an, nachdem sie erfahren hat, dass das Verfahren zur Erklärung der Staatenlosigkeit eingeleitet wurde«, sagte Außenminister José Manuel Albares vom sozialdemokratischen PSOE in einem am Freitag ausgestrahlten Interview. Das Parlament in Managua hatte am Donnerstag eine Verfassungsreform gebilligt, um den Abgeschobenen die nicaraguanische Staatsbürgerschaft entziehen zu können. (AFP/jW)