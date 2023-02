Weitere Warnstreiks im öffentlichen Dienst

Düsseldorf. Im öffentlichen Dienst hat es am Freitag weitere Warnstreiks gegeben. Betriebe in Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und Berlin blieben geschlossen, wie schon am Donnerstag fiel die Rheinbahn in Düsseldorf aus, außerdem gab es dort einen Warnstreik beim Wasser- und Schiffahrtsamt. In Berlin war erneut unter anderem die Stadtreinigung im Ausstand. Zum ersten Mal beteiligte sich auch Baden-Württemberg, etwa mit Bauhof und Stadtwerken in Schwäbisch Hall. Für die kommende Woche sind zahlreiche weitere Streiks angekündigt. Für 2,4 Millionen Angestellte von Bund und Kommunen geht es um ein Lohnplus von 10,5 Prozent, mindestens jedoch monatlich 500 Euro mehr. Die zweite Verhandlungsrunde beginnt am 22. Februar. (dpa/jW)