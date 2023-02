El-Paso: Neonazi gibt Schuld an Massaker zu

Austin. Der Neonazi Patrick Crusius hat sich am Mittwoch (Ortszeit) vor Gericht des Anschlags von El Paso im US-Bundesstaat Texas 2019 für schuldig bekannt, bei dem in der mehrheitlich von Latinos bewohnten Stadt 23 Menschen getötet worden waren. Bei der Anhörung räumte Crusius seine Schuld in insgesamt 90 Anklagepunkten ein, darunter tödliche Hassverbrechen. Die Anwälte des 24jährigen hatten zuvor ausgehandelt, dass im Gegenzug die Forderung nach der Todesstrafe fallengelassen werde. (AFP/jW)