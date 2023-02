SPD-Fraktionsvize will Asylbehörde in Georgien

Berlin. Die SPD will, dass weniger Menschen aus Georgien in der BRD Asyl suchen. Dies sei »der falsche Weg«, um nach Deutschland zu kommen und auch »sehr selten erfolgreich«, deklarierte der SPD-Fraktionsvize, Dirk Wiese, gegenüber der Mediengruppe Bayern nach Angaben vom Donnerstag. »Ich wäre sehr dafür, dass wir vor Ort eine Anlaufstelle schaffen, die sowohl Rückkehrern bei der Reintegration ins Land hilft als auch legale Möglichkeiten zur Integration in unseren Arbeitsmarkt ermöglicht«, schlug Wiese vor. Das entlaste »unsere Bürokratie« und schaffe »Potentiale für Fachkräfteeinwanderung«. 2022 stellten dem Bericht zufolge insgesamt 7.963 georgische Staatsbürger einen Asylantrag in der BRD. (AFP/jW)