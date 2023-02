Revolutionär aus der Türkei vor Gericht

Düsseldorf. Vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf hat am Donnerstag ein Prozess gegen einen türkischstämmigen linken Aktivisten wegen Mitgliedschaft in einer »terroristischen Vereinigung im Ausland« begonnen. Der 55jährige Haydar D. wird beschuldigt, als Leitungskader der in Deutschland verbotenen antiimperialistischen Revolutionären Volksbefreiungspartei-Front (DHKP-C) im Raum Dortmund Spenden gesammelt und Zeitschriften verbreitet zu haben. In Mannheim wurde am Donnerstag ein Unterstützer der von deutschen Behörden dem Umfeld der DHKP-C zugerechneten linken Musikgruppe Grup Yorum aufgrund eines Haftbefehls festgenommen, wie die Rote Hilfe e. V. auf Twitter mitteilte. (jW)