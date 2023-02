Bericht: RT DE stellt Arbeit ein

Berlin. Der deutschsprachige Ableger des russischen Senders Russia Today, RT DE, stellt die Arbeit ein, wie mehrere Medien Anfang dieser Woche berichteten. »RT DE Productions gibt mit Bedauern die Entscheidung bekannt, die journalistischen Aktivitäten des Unternehmens in Deutschland einzustellen«, zitierte das Branchenportal Meedia aus einem Statement, das am vergangenen Freitag auf der Seite von RT DE veröffentlicht worden sei. Als in Deutschland ansässige Produktionsfirma sei die RT DE Productions GmbH »einem immensen Druck von Regierungen, Medien, Unternehmen und anderen ausgesetzt«, hieß es darin weiter. Dem Bericht zufolge reagierte der Sender auf das neunte EU-Sanktionspaket gegen Russland, das im Dezember in Kraft getreten war. Der Sender verurteilte die »repressiven Einschränkungen der Presse- und Medienfreiheit« durch die EU. (jW)