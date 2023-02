Erster Börsengang des Jahres in BRD

Frankfurt am Main. Beim ersten Börsengang des Jahres in der BRD fielen die Aktien des Webhosters Ionos (griechisch für Prophezeiung) am Mittwoch um mehr als vier Prozent unter den Ausgabepreis von 18,50 Euro – auf 17,72 Euro. Die Eigentümer United Internet und Warburg Pincus kassierten einen Emissionserlös von 447 Millionen Euro. Einschließlich Schulden wird das Unternehmen mit 3,9 Milliarden Euro bewertet. Geplant worden war mit etwa fünf Milliarden. Die Eigner beschränkten sich am Mittwoch auf die Abgabe von zusammen 17,3 Prozent der Anteile. Laut Beratungsfirma EY handelte es sich um den bislang weltweit größten Börsengang des Jahres, das schwach begonnen habe: 77 Unternehmen hätten gerade einmal 2,55 Milliarden Dollar eingesammelt. (Reuters/jW)