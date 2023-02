Hapag-Lloyd schüttet Rekorddividende aus

München. Hapag-Lloyd schüttet nach einem Rekordjahr mehr als elf Milliarden Euro an die Aktionäre aus. Die Hamburger Reederei will die Dividende von 35 auf 63 Euro je Aktie beinahe verdoppeln, wie der Konzern am Mittwoch mitteilte. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) war im vergangenen Jahr auf 17,5 Milliarden Euro gestiegen. Allein Klaus-Michael Kühne kassiert damit 3,3 Milliarden Euro Dividende. Die gleiche Summe geht an den südamerikanischen Großaktionär CSAV. Die Dividendenankündigung trieb die Aktie um fast zwölf Prozent auf 245,60 Euro. Innerhalb von zwei Jahren summieren sich die Gewinnausschüttungen der Reederei damit auf mehr als 17 Milliarden Euro. (Reuters/jW)