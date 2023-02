Total-Konzern macht Rekordgewinn

Paris.

Der französische Energiekonzern Total Energies hat im vergangenen Jahr so viel Gewinn gemacht wie noch nie. Der Nettogewinn von 20,5 Milliarden Dollar (19,1 Milliarden Euro) entspricht im Jahresvergleich einer Steigerung um 28 Prozent und ist eines der besten Betriebsergebnisse eines französischen Unternehmens jemals. Total Energies profitierte von hohen Öl- und Gaspreisen, wie das Unternehmen am Mittwoch erklärte. Hätten nicht wegen des Rückzugs aus Russland 15 Milliarden Dollar abgeschrieben werden müssen, ­betrüge der Gewinn 36,2 Milliarden Dollar. Der Wegfall russischer Gaslieferungen nach Europa und die daraufhin enorm gestiegene Nachfrage nach Flüssigerdgas (LNG) überkompensierte die Verluste: Im vierten Quartal stieg der LNG Umsatz erneut um 22 Prozent, so Total-Chef Patrick Pouyanné am Mittwoch. An die Aktionäre soll eine Dividende von 3,81 Euro pro Aktie ausgeschüttet werden. Das ­Rekordergebnis dürfte in Frankreich die Debatte über den Umgang mit Krisengewinnen ­anfachen. (AFP/jW)