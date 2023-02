Nordkorea: 75 Jahre Volksarmee

Seoul. Der nordkoreanische Staatschef Kim Jong Un rief anlässlich des 75. Jahrestages der Gründung der Koreanischen Volksarmee am Dienstag zum weiteren Ausbau des Militärs auf. »Für die Stärkung und Entwicklung unserer Streitkräfte sollten wir alle unsere Anstrengungen verdoppeln und mehr für die florierende Entwicklung des sozialistischen Mutterlandes tun«, sagte Kim laut der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA in einer Rede vor dem Jubiläum am Mittwoch. Medienberichten zufolge ist noch für diese Woche eine große Militärparade in Pyöngyang geplant. (Reuters/jW)