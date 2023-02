Mali: Russland hilft gegen Dschihadisten

Bamako. Der russische Außenminister Sergej Lawrow hat bei einem zweitägigen Besuch in Mali den westafrikanischen Staaten Hilfe im Kampf gegen Dschihadisten versprochen. »Der Kampf gegen Terrorismus ist ein Problem für die Länder der Region«, sagte Lawrow am Dienstag in Bamako. »Wir werden Ihnen unsere Unterstützung anbieten, um diese Schwierigkeiten zu bewältigen«, fügte der russische Diplomat hinzu. Auf der Pressekonferenz in Malis Hauptstadt bezeichnete Lawrow seinen ersten Besuch in der Region als »historisch« und sagte dem Land weitere Militärhilfe zu. (AFP/jW)