Burkina Faso: Sechs Tote nach Überfall

Ouagadougou. Bei einem mutmaßlichen Überfall von Dschihadisten sind in Burkina Faso sechs Menschen getötet worden. Die Bewaffneten hätten am frühen Abend die Gemeinde Dassa im Zentrum des Landes angegriffen, erklärte Gouverneur Boubacar Traoré am Dienstag. Eine weitere Person sei verletzt worden, hieß es. Zudem sollen die Angreifer »erheblichen materiellen Schaden« verursacht haben. Am 26. Januar waren etwa zehn Zivilisten bei zwei Angriffen in Dassa getötet worden. Vergangene Woche kamen bei einer Reihe von Attacken im ganzen Land etwa 50 Menschen ums Leben. (AFP/jW)