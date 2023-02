Wieder Hinrichtung in den USA

Washington. Im US-Bundesstaat Missouri ist am Dienstag ein Mann hingerichtet worden, der wegen vierfachen Mordes zum Tode verurteilt worden war. Der 58jährige sei im Gefängnis von Potosi mit einer Giftspritze getötet worden, teilten die Justizbehörden mit. Leonard Taylor war 2008 für schuldig befunden worden, seine Freundin und deren drei Kinder ermordet zu haben. Es war bereits die fünfte Hinrichtung in den USA in diesem Jahr. (AFP/jW)