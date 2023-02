Razzia gegen Pakistanische Taliban

Islamabad. In Pakistan sind nach Angaben des Militärs bei einem Feuergefecht zwölf Mitglieder der Pakistanischen Taliban (TTP) getötet worden. Das teilte die Armee am Mittwoch in Islamabad mit. Demnach kam es in der Nacht zum Mittwoch zu einem Feuergefecht, als Einsatzkräfte eine Razzia gegen die militanten Islamisten im Bezirk Lakki Marwat der Provinz Khyber Pakhtunkhwa nahe der afghanischen Grenze durchführten. Dort sollen die TTP einen weiteren Anschlag geplant haben, hieß es. (dpa/jW)